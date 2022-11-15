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28 минут назад

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Елена Прошина

Власти Украины уведомили «Транснефть» о приостановке прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба», заявил официальный представитель корпорации Игорь Демин. Об этом пишет ТАСС.

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», - рассказал Демин.

Прокачка нефти остановлена в направлении Венгрии, сообщает РИА «Новости».

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По данным агентства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил сведения о приостановке прокачки черного золота. В настоящее время он собирает Совбез страны на экстренное совещание.

Экономика,Виктор Орбан,Игорь Демин,Транснефть,
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