Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию

Власти Украины уведомили «Транснефть» о приостановке прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба», заявил официальный представитель корпорации Игорь Демин . Об этом пишет ТАСС .

«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», - рассказал Демин.

По данным агентства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил сведения о приостановке прокачки черного золота. В настоящее время он собирает Совбез страны на экстренное совещание.