Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию

Власти Украины уведомили «Транснефть» о приостановке прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба», заявил официальный представитель корпорации Игорь Демин. Об этом пишет ТАСС.
«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», - рассказал Демин.
Прокачка нефти остановлена в направлении Венгрии, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил сведения о приостановке прокачки черного золота. В настоящее время он собирает Совбез страны на экстренное совещание.