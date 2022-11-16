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1 час назад

Силуанов: Россия на G20 выступала за снятие барьеров для экспорта энергоресурсов

RT на русском

Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT сообщил, что Россия на саммите G20 в Индонезии выступала за снятие барьеров для экспорта энергоресурсов.

Силуанов сообщил о высказанной на G20 позиции РФ по энергоресурсам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы выступали за то, чтобы снимались все барьеры, мешающие экспорту наших энергоресурсов в другие страны, а сегодня барьеров достаточно», — заявил глава Минфина.

Силуанов отметил, что это вредит мировой экономике.

По его словам, «Большая двадцатка» всегда рассматривала вопросы мировой экономики и её динамики.

«Поэтому на всё это указывалось российской делегацией, я думаю, что западные страны это услышали», — сказал министр.

Экономика,Антон Силуанов,
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