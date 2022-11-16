Дерипаска предсказал изменения в мировой финансовой системе

Рынок государственного долга США можно сравнить с преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в России, которая наблюдалась в 1998 году. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале.

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Он полагает, что столь серьезных последствий в виде дефолта Минфина США не ожидается, однако, по словам предпринимателя, остается загадкой, «как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем 1,2 триллиона долларов (долг - 31 триллион долларов) его можно будет продолжать наращивать без подъема стоимости привлечения до 5%».

По мнению бизнесмена, доллароцентричную финансовую систему мира и связанную с ней расчетную систему ожидают сильные изменения в ближайшие три-четыре года.

Дерипаска отметил, что инвесторы займутся поисками более надежных альтернатив для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры - другими схемами расчетов без долларовых рисков.