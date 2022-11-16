Европе предсказали смягчение энергетического кризиса

По окончании зимы запасы европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) будут больше, чем ожидали аналитики — помогла теплая погода перед началом отопительного сезона. О перспективах смягчения последствий энергетического кризиса в Европе сообщила одна из крупнейших финансовых организаций в мире Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

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В конце марта 2023 года европейские ПХГ будут заполнены на 30 процентов, в то время как раньше были озвучены прогнозы в 21-23 процента. Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз на фоне резкого сокращения потребления газа в Европе и слабого импорта сжиженного природного газа в Китае.

Аналитики рассказали, что благодаря сохранению топлива в октябре региону будет легче восстановить запасы необходимого для следующей зимы топлива, которое страны обычно закачивают в течение лета. Причем в это время года страны должны будут строить новые газовые хранилища, советуют в Goldman Sachs.

Организация также ожидает, что летом газ в Европе будет торговаться по цене примерно в 1970 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий прогноз был на 600 долларов выше. На момент написания материала стоимость газа на хабе TTF составляла 1300 долларов за тысячу кубометров.