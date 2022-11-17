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27 минут назад

Индийские нефтетрейдеры и НПЗ опасаются закупать нефть из России после 5 декабря

runews24.ruиещё 1

Индийские нефтетрейдеры и НПЗ выражают обеспокоенность по сделкам с российской нефтью и ждут разъяснений по введенным ЕС и странами G7 санкциям, которые должны вступить в силу после 5 декабря, сообщили эксперты агентства Reuters.

Стало известно о растущих опасениях Индии по закупке нефти из РФ
Фото: ТАССТАСС

Представители самого крупного в Индии нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries пока отказались от размещения заказов на отгрузку российской нефти после 5 декабря.

Аналогичной политики придерживаются и в госкорпорации Bharat Petroleum Corp. Reliance Industries.

Инсайдеры агентства транслируют информацию, что на фоне неопределенности по действию механизмов ценового ограничения крупнейшие игроки заняли выжидательную позицию, но, к примеру, НПЗ Индии Indian Oil Corp уже разместил заказы на отгрузку нефти из РФ после 5 декабря через срочные споты.

Совместное предприятие («Роснефть»-Индия) Nayara Energy также продолжит импортировать нефть в Индию после вступления в силу западных санкций в начале декабря.

Экономика,Роснефть,ЕС,
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