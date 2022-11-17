На Украине заявили о продлении «зерновой сделки»

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о продлении «зерновой сделки» на 120 дней, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Он подчеркнул, что данное решение сейчас приняли в Стамбуле. Напомним, что срок данной сделки истекает 19 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил тот факт, что сделка продлевается на 120 дней.

При этом источник РИА Новости заявил, что окончательного решения по поводу продления сделки стороны не приняли. По его словам, переговоры все еще ведутся.

Ранее шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш заявила, что Запад в ходе согласования итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» долго не хотел признавать пакетный характер зерновой сделки. Она подчеркнула, что на последнем саммите G20 был затронут вопрос о том, как западные страны интерпретировали «зерновую сделку».

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Россия на саммите лидеров стран «Большой двадцатки» выступила за то, чтобы «зерновую сделку» продлить. При этом он подчеркнул, что российская сторона выступает за контроль пунктов направления поставок, чтобы зерно шло в нуждающиеся страны.