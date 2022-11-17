Инфляция в Европе побила рекорд

Годовой рост цен в 19 странах еврозоны по итогам октября впервые в истории существования валютного объединения ускорился до 10,6 процента, свидетельствуют данные Евростата. Итоговые показатели оказались немного ниже предварительных в 10,7 процента.

В прошлом месяце инфляция разогналась на 0,6 процентных пункта по сравнению с сентябрем, в то же время годом ранее в октябре показатель составлял 4,4 процента. В целом рост цен в странах Евросоюза, включая те, где продолжают хождение национальные валюты, также побил рекорд, достигнув 11,5 процента против 10,9 процента в сентябре.

Главным драйвером роста цен по-прежнему является удорожание энергоносителей (плюс 4,4 процентного пункта), продуктов питания, алкоголя и табака (2,74 процентного пункта), а также услуг (1,82 процентного пункта). Самый слабый рост цен статистическая служба зафиксировала во Франции (плюс 7,1 процента), Испании (7,3 процента) и на Мальте (7,4 процента). Как и в сентябре сильнее всего от роста цен страдают Эстония (22,5 процента) и Литва (22,1 процента), а также Венгрия (21,9 процента), однако в октябре инфляция в этих странах замедлилась.

Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот ранее заявлял, что причинами ускорения инфляции стали военные действия на Украине и последовавший скачок цен на энергоносители, а также высокий потребительский спрос после пандемии. Беспрецедентный рост цен привел к замедлению роста экономики Европы, признала в начале ноября Еврокомиссия.