Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
53 минуты назад

Минфин Украины оценил ущерб стране

Lenta.ruиещё 3

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил нанесенный ущерб стране примерно в 100 миллиардов долларов. Его слова приводит РИА Новости.

Минфин Украины оценил ущерб стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«[Ущерб] можно оценить в сумму около 100 миллиардов долларов за весь период, может больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — сказал политик.

Как утверждает Марченко, дефицит украинского бюджета равен пяти миллиардам долларов в месяц, однако в следующем году власти республики надеются снизить данный показатель до трех миллиардов в этот же срок.

17 ноября Европейский союз (ЕС) заявил о приближении к «критической точке» ущерба, который был нанесен энергетике Украины. По словам еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, ЕС постоянно работает над поддержкой энергоснабжения страны. Он уточнил, что Германия, Бельгия, Финляндия, Швеция и Словакия доставляют дополнительную помощь республике через механизм гражданской обороны Евросоюза.

Экономика,Сергей Марченко,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители