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15 минут назад

Зимбабве заняло первое место в мире по годовой инфляции, Россия — на 45-й позиции

Газета.Ruиещё 1

Россия находится на 45-месте в мире по уровню инфляции в сентябре с показателем 13,7%, следует из расчетов РИА Новости на базе данных национальных статистических служб 193 стран — членов ООН

Россия заняла 45-е место в мире по уровню инфляции в сентябре
Фото: газета.ругазета.ру

Лидером рейтинга стала Зимбабве с показателем 280,4% по состоянию на сентябрь 2022 года, инфляция разогналась в 4,6 раза.

На втором месте — Ливан, где показатель составил 162,47%, на третьем — Венесуэла с уровнем инфляции в 157,4%.

Судан занял четвертую позицию рэнкинга с 107% уровня инфляции.

Среди государств Европы максимальная инфляция в сентябре была зарегистрирована в Молдавии (34%), Украине (24,6%) и Литве (24,1%).

В Азии в сентябре текущего года цены сильнее всего поднялись в Шри-Ланке (на 73,7%), Лаосе (34%) и Пакистане (23,2%).

Ранее стало известно, что годовой рост цен в 19 странах еврозоны по итогам октября 2022 года впервые в истории существования валютного объединения ускорился до 10,6%.

Экономика,ООН,
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