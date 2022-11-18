В Кремле прокомментировали возможность ремонта «Севпотоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что прежде чем комментировать ремонт нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», поврежденных предположительно в результате взрывов, нужно дождаться окончательной оценки ущерба. Об этом пишет РИА Новости.

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Кроме того, специалисты должны опубликовать заключение о перспективах восстановления или не восстановления нитей газопровода, подчеркнул Песков.

«Здесь нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от участника с нашей стороны, "ГазпГазпрома,», — заявили в Кремле.