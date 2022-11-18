В Кремле прокомментировали возможность ремонта «Севпотоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что прежде чем комментировать ремонт нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», поврежденных предположительно в результате взрывов, нужно дождаться окончательной оценки ущерба. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, специалисты должны опубликовать заключение о перспективах восстановления или не восстановления нитей газопровода, подчеркнул Песков.
«Здесь нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от участника с нашей стороны, "ГазпГазпрома,», — заявили в Кремле.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Генпрократура России также инициировала дело об акте международного терроризма.