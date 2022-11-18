Украине могут передать заблокированные в Бельгии активы РФ

Европейские страны заморозили российские активы стоимостью €68 млрд, узнала газета Politico. Большая часть этой суммы приходится на Бельгию (€50 млрд), еще на €5,5 млрд были заморожены активы в Люксембурге. На эти две страны, а также Италию, Германию, Францию, Австрию и Ирландию приходится свыше 90% российских заблокированных активов. Теперь в ЕС ждут принятия закона, признающего уклонение от санкций уголовным преступлением.

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Газета Politico, ссылаясь на внутренний документ ЕС, посвященный аспектам взаимодействия Еврокомиссии с Украиной, сообщила, что Бельгия с €50 млрд лидирует среди стран союза по объему замороженных российских активов.

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Люксембург находится на втором месте с €5,5 млрд.

В Бельгии и Люксембурге зарегистрированы две основные европейские клиринговые системы — Euroclear и Clearstream. Они обеспечивают расчеты по сделкам с ценными бумагами. Обе системы усложнили операции для россиян после начала военных действий на Украине. Euroclear заблокировала бумаги российских инвесторов из-за санкций против Национального расчетного депозитария. По данным РБК, Euroclear зарабатывает на заблокированных активах россиян: за девять месяцев 2022 года чистая прибыль холдинга (включает банк и клиринг) выросла почти вдвое, до €667 млн, причем больше трети (€241 млн) составила прибыль от активов российских инвесторов.

На долю Бельгии и Люксембурга, а также Франции, Италии, Германии, Ирландии и Австрии приходится больше 90% от общей суммы заблокированных активов.

В эту сумму также входит часть национальных резервов России, однако ЕС пока не может точно определить их долю. В тексте документа указана предварительная сумма €33,8 млрд с пометкой «в процессе оценивания, поэтому не для цитирования».

Еврокомиссия ожидает, что Европейский совет примет закон, признающий уклонение от санкций уголовным преступлением. Это решение упростит процесс конфискации активов в случае осуждения по уголовному делу. Politico пишет, что принятие закона тормозит Польша. В Варшаве намерены сначала принять соответствующий закон на национальном уровне.

В конце октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал о заморозке активов РФ на €17 млрд. По его словам, под санкциями оказались активы 90 человек, которые заморожены в семи государствах сообщества, в том числе €2,2 млрд в Германии.

Рейндерс подчеркивал, что если ЕС признает замороженные активы полученными преступным путем, их можно будет конфисковать и перевести в компенсационный фонд для Украины.

На конференции по восстановлению Украины в октябре премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что заморозка российских активов «значит немного», необходимо их конфисковать.

«Это будет, но юридически это непросто, все еще предстоит много работы», — пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Можно ли разморозить активы?

После начала военной операции ЕС, Великобритания, США и другие страны начали вводить санкции в отношении Москвы, в частности, замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Кроме того, около половины международных резервов Центробанка РФ на сумму около $300 млрд оказались заблокированы.

В октябре ЕС в восьмом пакете санкций против России предусмотрел условия разморозки активов российских инвесторов. Это можно сделать только по разрешению компетентных органов ЕС, которые будут сами определять условия, на которых активы возможно разблокировать.

Так, разморозить активы можно будет для завершения трансакций, включая продажи, которые необходимы для прекращения до 31 декабря 2022 года работы совместных предприятий или действия похожих юридических соглашений, заключенных до 16 марта 2022 года. В ином случае активы могут разблокировать для прекращения к 7 января 2023 года операций, контрактов и других соглашений, заключенных до 3 июня 2022 года.

14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции, согласно которому России будет необходимо возместить ущерб Украине. Авторы документа предложили создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».

В постпредстве РФ при ООН назвали проект «юридически ничтожным», а авторов резолюции обвинили в желании получить возможность использовать заблокированные российские активы.

«Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда «репарации» приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства», — сказал постпред Василий Небензя.