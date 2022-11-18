Экс-глава минфина США раскритиковал идею потолка цен на нефть РФ

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал предложение по введению потолка цен на нефть РФ. Об этом он сообщил телеканалу CNBC.

«Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал», — сказал он.

По его словам, сейчас «опции ограничены», так как есть регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) собирается ввести потолок цен на нефть из России уже после 24 ноября, то есть после встречи министров энергетики стран Евросоюза (ЕС).

По ее словам, потолок цен на нефть поможет стабилизировать цены на энергоноситель. При этом вся необходимая подготовка уже полностью выполнена. Кроме того, данная мера устранит возможный риск, что нефть вообще перестанет поступать на рынок.