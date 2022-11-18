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1 час назад

Экс-глава минфина США раскритиковал идею потолка цен на нефть РФ

Газета.Ruиещё 3

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал предложение по введению потолка цен на нефть РФ. Об этом он сообщил телеканалу CNBC.

Экс-глава минфина США раскритиковал идею потолка цен на нефть РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал», — сказал он.

По его словам, сейчас «опции ограничены», так как есть регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) собирается ввести потолок цен на нефть из России уже после 24 ноября, то есть после встречи министров энергетики стран Евросоюза (ЕС).

По ее словам, потолок цен на нефть поможет стабилизировать цены на энергоноситель. При этом вся необходимая подготовка уже полностью выполнена. Кроме того, данная мера устранит возможный риск, что нефть вообще перестанет поступать на рынок.

Газета The Economic Times, ссылаясь на заявление министра нефти и природного газа республики Хардипа Сингха Пури писала, что Индия не ожидает возникновения проблем с логистикой после введения предполагаемого потолка цен 5 декабря.

Экономика,Стивен Мнучин,Казначейство США,Еврокомиссия,ЕС,
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