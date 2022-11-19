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50 минут назад

ЕС закупился слишком большим количеством газа – СМИ

Москва24

Страны Евросоюза, опасаясь возможной нехватки, закупились слишком большим количеством газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, подобная ситуация привела к переполнению газовых хранилищ и снижению цен на топливо. Газовые котировки в ЕС выросли в 10 раз.

По словам аналитиков, в ЕС есть возможность снизить стоимость газа с текущих 200 за мегаватт в час до 100 евро. Подобная мера позволила бы снизить уровень инфляции и избежать рецессии в экономике.

До этого цена газа на европейском биржевом рынке упала более чем на треть за октябрь. Она приблизилась к отметке 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Европе предрекли серьезный рост цен на газ в конце зимы

Как сообщили эксперты, причиной подобным обстоятельствам стала теплая погода.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ европейских стран от российских энергоносителей не проходит безболезненно. Он уточнил, что Америка намерена оказать ЕС любую помощь для того, чтобы в странах могли пережить предстоящую зиму.

Экономика,Энтони Блинкен,ЕС,
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