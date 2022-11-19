Страны Евросоюза, опасаясь возможной нехватки, закупились слишком большим количеством газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, подобная ситуация привела к переполнению газовых хранилищ и снижению цен на топливо. Газовые котировки в ЕС выросли в 10 раз.

По словам аналитиков, в ЕС есть возможность снизить стоимость газа с текущих 200 за мегаватт в час до 100 евро. Подобная мера позволила бы снизить уровень инфляции и избежать рецессии в экономике.

До этого цена газа на европейском биржевом рынке упала более чем на треть за октябрь. Она приблизилась к отметке 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщили эксперты, причиной подобным обстоятельствам стала теплая погода.