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1 час назад

Посол Китая предрёк рекорд товарооборота с Россией

Говорит Москва

Он превысит 180 миллиардов долларов, что станет небывалым показателем.

Посол Китая предрек рекорд товарооборота с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом представитель КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил журналистам.

«В прошлом году товарооборот между нашими странами составил около 140 миллиардов долларов. В этом году, думаю, будет больше 180 миллиардов. Торгово-экономическое сотрудничество выйдет на качественно новый уровень», — цитирует дипломата ТАСС.

Ханьхуэй подчеркнул, что предприниматели обеих стран «тесно взаимодействуют и продвигают новые проекты». По его словам, отношения Пекина и Москвы переживают лучший период за всю их историю.

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