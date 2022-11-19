Посол Китая предрек рекорд товарооборота с Россией

Он превысит 180 миллиардов долларов, что станет небывалым показателем.
Об этом представитель КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил журналистам.
«В прошлом году товарооборот между нашими странами составил около 140 миллиардов долларов. В этом году, думаю, будет больше 180 миллиардов. Торгово-экономическое сотрудничество выйдет на качественно новый уровень», — цитирует дипломата ТАСС.
Ханьхуэй подчеркнул, что предприниматели обеих стран «тесно взаимодействуют и продвигают новые проекты». По его словам, отношения Пекина и Москвы переживают лучший период за всю их историю.