Эксперт рассказал о первых последствиях санкций для России

Российская экономика столкнулась с первыми реальными последствиями масштабных международных санкций в июле 2022 года. Во второй половине лета произошел существенный спад во многих ключевых отраслях производства, заявила доктор географических наук, профессор Наталья Зубаревич в интервью Forbes Talk.
«Реально влияние санкций началось с июля, когда мы увидели по июлю-августу падение лесодобывающей промышленности, лесопераработки на 17%. Металлургия, сталь — минус 8-9%, металлопрокат — минус 10%. То есть, те санкции, которые заработали летом, уже по августовской статистике показывали нам сжатие промышленного производства», — заявила Зубаревич.
Однако, по ее словам, худшие последствия ограничений для российской экономики еще впереди. Они непосредственно затронут ключевые сектора, включая экспорт нефти и нефтепродуктов в западные страны. В то же время сейчас пока рано говорить о какой-либо динамике вывоза данной продукции за рубеж.
«Санкции на нефть вступают в силу в декабре, санкции на нефтепродукты — в конце февраля, вот тогда мы с вами и будем обсуждать динамику этих видов продукций <....> Тогда будет понятно, что с нефтью: что-то удастся перенаправить (после введения ограничений на морские поставки — «Газета.Ru»), но вопрос, какую часть», — заключила Зубаревич.
18 ноября Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз намерен закончить подготовку к введению эмбарго на российскую нефть до 5 декабря. Именно с этой даты вступит в силу запрет на импорт в ЕС российской нефти, перевозимой морским путем.