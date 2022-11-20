Эксперт рассказал о первых последствиях санкций для России

«Санкции на нефть вступают в силу в декабре, санкции на нефтепродукты — в конце февраля, вот тогда мы с вами и будем обсуждать динамику этих видов продукций <....> Тогда будет понятно, что с нефтью: что-то удастся перенаправить (после введения ограничений на морские поставки — «Газета.Ru»), но вопрос, какую часть», — заключила Зубаревич.