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1 час назад

Аналитик Зубаревич: воздействие санкций на экономику России началось с июля, но худшее — впереди

Газета.Ru

Российская экономика столкнулась с первыми реальными последствиями масштабных международных санкций в июле 2022 года. Во второй половине лета произошел существенный спад во многих ключевых отраслях производства, заявила доктор географических наук, профессор Наталья Зубаревич в интервью Forbes Talk.

Эксперт рассказал о первых последствиях санкций для России
Фото: газета.ругазета.ру

«Реально влияние санкций началось с июля, когда мы увидели по июлю-августу падение лесодобывающей промышленности, лесопераработки на 17%. Металлургия, сталь — минус 8-9%, металлопрокат — минус 10%. То есть, те санкции, которые заработали летом, уже по августовской статистике показывали нам сжатие промышленного производства», — заявила Зубаревич.

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Однако, по ее словам, худшие последствия ограничений для российской экономики еще впереди. Они непосредственно затронут ключевые сектора, включая экспорт нефти и нефтепродуктов в западные страны. В то же время сейчас пока рано говорить о какой-либо динамике вывоза данной продукции за рубеж.

«Санкции на нефть вступают в силу в декабре, санкции на нефтепродукты — в конце февраля, вот тогда мы с вами и будем обсуждать динамику этих видов продукций <....> Тогда будет понятно, что с нефтью: что-то удастся перенаправить (после введения ограничений на морские поставки — «Газета.Ru»), но вопрос, какую часть», — заключила Зубаревич.

18 ноября Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз намерен закончить подготовку к введению эмбарго на российскую нефть до 5 декабря. Именно с этой даты вступит в силу запрет на импорт в ЕС российской нефти, перевозимой морским путем.

Экономика,Наталья Зубаревич,ЕС,
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