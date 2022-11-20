Глава МАГАТЭ Гросси планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает телеканал BFM TV. "Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС", — сказал он. Также глава МАГАТЭ указал, что в настоящее время "неотложная задача" состоит в том, чтобы "создать зону безопасности вокруг" данного объекта. Гросси уже заявлял о желании приехать в Россию и на Украину, чтобы продолжить диалог о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее стало известно, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, которая призывает Россию покинуть ЗАЭС. В резолюции МАГАТЭ также говорится, что на Украине не были обнаружены следы изготовления "грязной бомбы". Текст резолюции представили Канада и Финляндия. Документ был одобрен 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих.