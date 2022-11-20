Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Глава МАГАТЭ Гросси планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС

Газета.Ruиещё 3

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает телеканал BFM TV. "Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС", — сказал он. Также глава МАГАТЭ указал, что в настоящее время "неотложная задача" состоит в том, чтобы "создать зону безопасности вокруг" данного объекта. Гросси уже заявлял о желании приехать в Россию и на Украину, чтобы продолжить диалог о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее стало известно, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, которая призывает Россию покинуть ЗАЭС. В резолюции МАГАТЭ также говорится, что на Украине не были обнаружены следы изготовления "грязной бомбы". Текст резолюции представили Канада и Финляндия. Документ был одобрен 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих.

Глава МАГАТЭ Гросси планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Экономика,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители