В Британии зафиксирован сильнейший спад производства

Объемы производства в Великобритании упали до самого низкого уровня с мая 2020 года, сообщает газета Times.

Фото: Pexels Pexels

По данным газеты, в октябре снижение показателей отмечено в двенадцати из четырнадцати ключевых секторов производства.

Как сообщил представитель Lloyds Banking Group, причиной ситуации стала совокупность «внутренних проблем и мировых тенденций».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей статье для The Telegraph предложил план, который поможет минимизировать влияние Российской Федерации на глобальную экономику.

Политик отметил, что Западу необходимо продолжать помогать нуждающимся странам зимой, в том числе Украине, принять меры для недопущения голода в них.

Сунак также подчеркнул, что необходимо продолжать поставки зерна по Черному морю, а другим государствам следует нарастить производство продовольствия либо начать пользоваться своими запасами.