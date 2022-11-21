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1 час назад

Times: в Британии зафиксирован сильнейший спад производства с мая 2020 года

Газета.Ru

Объемы производства в Великобритании упали до самого низкого уровня с мая 2020 года, сообщает газета Times.

В Британии зафиксирован сильнейший спад производства
Фото: PexelsPexels

По данным газеты, в октябре снижение показателей отмечено в двенадцати из четырнадцати ключевых секторов производства.

Как сообщил представитель Lloyds Banking Group, причиной ситуации стала совокупность «внутренних проблем и мировых тенденций».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей статье для The Telegraph предложил план, который поможет минимизировать влияние Российской Федерации на глобальную экономику.

Политик отметил, что Западу необходимо продолжать помогать нуждающимся странам зимой, в том числе Украине, принять меры для недопущения голода в них.

Сунак также подчеркнул, что необходимо продолжать поставки зерна по Черному морю, а другим государствам следует нарастить производство продовольствия либо начать пользоваться своими запасами.

По мнению британского премьера, Западу также необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и придерживаться продвижения свободных рынков и открытой глобальной экономики.

Экономика,Риши Сунак,
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