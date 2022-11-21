Норвегия купит для Украины газ на €195 млн

Норвежское правительство выделило 2 млрд норвежских крон (около $195 млн) на поддержку энергоснабжения Украины зимой. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении правительства.
Министр финансов королевства Трюгве Слагсволль Ведум подписал соответствующее соглашение с представителем Европейского банка реконструкции и развития, через который направляется финансовая помощь Украине для закупки газа.
"Важно, чтобы поддержка оказывалась через авторитетную международную организацию, обеспечивающую эффективное и прозрачное использование денежных средств", - заявил министр.