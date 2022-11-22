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1 час назад

В США предсказали банкротство еще одной криптобиржи

Lenta.ruиещё 3

Криптовалютная биржа Genesis рискует вслед за FTX вскоре объявить о банкротстве. Такой прогноз дает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В США предсказали банкротство еще одной криптобиржи
Фото: ТАССТАСС

Проблемы с ликвидностью у Genesis начались после краха FTX. Компания сотрудничала с FTX, в том числе предоставляя ей займы.

Сейчас Genesis активно пытается привлечь инвесторов, которые смогут предоставить ей кредит на сумму около миллиарда долларов. Потенциальных инвесторов при этом предупреждают, что если усилия не увенчаются успехом, компании придется объявить о банкротстве.

В Genesis, однако, официально эту информацию подтверждать не стали, заверив, что нацелены найти выход из ситуации.

По данным Bloomberg, Genesis ведет также переговоры с криптовалютной биржей Binance. Ее представители не стали комментировать эту информацию.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял свое состояние в размере 16 миллиардов долларов и принял решение покинуть пост главы компании.

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