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42 минуты назад

Путин утвердил новое бюджетное правило

BFM.RUиещё 3

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленное бюджетное правило, передает РИА Новости. Согласно ему, на финансирование расходов можно будет направлять не более 8 трлн рублей нефтегазовых доходов в год в 2023-2025 годах, затем эта цифра каждый год будет индексироваться на 4%. При этом, на 2023 и 2024 годы предусмотрено смягчение бюджетного правила — на этот период будут разрешены более высокие расходы за счет нефтегазовой ренты, поэтому допускаются траты из Фонда национального благосостояния в 2,9 трлн в 2023 году и 1,6 трлн рублей — в 2024-м.

Путин утвердил новое бюджетное правило
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ также подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в 2023-2025 годах. Документ даст бюджету совокупно около 3 трлн рублей. В частности, закон предусматривает увеличение до 34% налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа и повышение поступлений от НДПИ с нефтяников и угледобывающих компаний.

Экономика,Владимир Путин,
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