Путин утвердил новое бюджетное правило

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленное бюджетное правило, передает РИА Новости. Согласно ему, на финансирование расходов можно будет направлять не более 8 трлн рублей нефтегазовых доходов в год в 2023-2025 годах, затем эта цифра каждый год будет индексироваться на 4%. При этом, на 2023 и 2024 годы предусмотрено смягчение бюджетного правила — на этот период будут разрешены более высокие расходы за счет нефтегазовой ренты, поэтому допускаются траты из Фонда национального благосостояния в 2,9 трлн в 2023 году и 1,6 трлн рублей — в 2024-м.