Берлин не увидел противоречий в покупке российского газа у Азербайджана

Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, передает РИА Новости со ссылкой на представителей минэкономики и МИД ФРГ. Отмечается, что «Газпром» с 15 ноября возобновил поставки газа в Азербайджан по новому договору с Госнефтекомпанией республики (SOCAR).
В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти, — заявил представитель МИД Германии.
Представитель министерства экономики добавил, что по трубопроводам в Германию российский газ не поступает. Однако он не стал исключать, что энергоноситель из Азербайджана может быть российского происхождения.