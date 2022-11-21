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1 час назад

Берлин не увидел противоречий в покупке российского газа у Азербайджана

News.ru

Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, передает РИА Новости со ссылкой на представителей минэкономики и МИД ФРГ. Отмечается, что «Газпром» с 15 ноября возобновил поставки газа в Азербайджан по новому договору с Госнефтекомпанией республики (SOCAR).

Берлин не увидел противоречий в покупке российского газа у Азербайджана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти, — заявил представитель МИД Германии.

В Германии раскрыли замену поставкам российского газа

Представитель министерства экономики добавил, что по трубопроводам в Германию российский газ не поступает. Однако он не стал исключать, что энергоноситель из Азербайджана может быть российского происхождения.

Экономика,Газпром,ЕС,
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