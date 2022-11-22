В России нашли способ обойти потолок цен на нефть

Введение ограничения стоимости на нефть из России, которое планируют ввести страны G7 и Европейский союз, окажется весьма «дырявым» и его можно будет обойти, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора научного центра «Ансельм» Максима Канищева.

По его словам, юридических возможностей избежать запрета на страхование и перевозку нефти выше лимита существуют несколько сотен. Как считает эксперт, инициаторы инициативы это понимают, поэтому «потолок» будет весьма «дырявым». В нем будут исключения, отсрочки внедрения, отлагательные условия.

Другие страны могут найти разнообразные способы обойти предстоящий запрет. Так, можно будет покупать российское сырье по цене «потолка», а далее — плюс присадка в нее и дополнительные услуги по предварительной бункеровке, отметил Канищев.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Поставки будут перенаправлены в другие страны, либо вовсе прекращены.