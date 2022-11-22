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1 час назад

WSJ: цифровой юань Китая лишит Соединенные Штаты финансовой гегемонии

FBM.ruиещё 1

Китай ввел в обращение цифровой юань. По предположениям обозревателя WSJ, такая форма валюты поставит под угрозу гегемонию США.

WSJ: цифровой юань может лишить США финансовой гегемонии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Китайский цифрой юань способен действовать как резервная валюта, следовательно, финансовое господство Штатов может оказаться под угрозой.

По словам автора, если Америка не хочет допустить подобного, то ей нужно выработать сильную цифровую национальную валюту.

Несмотря на лидирующую позицию доллара, американскому правительству все же не стоит игнорировать современные цифровые технологии для развития финансовой системы.

Обозреватель призвал обратить внимание на то, что в последние несколько месяцев на территории США снижается выпуск продукции, следствием чего является повышение инфляции. И даже то, что минфин уже поднял ключевые ставки, все равно оставляет ситуацию непредсказуемой.

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