WSJ: цифровой юань может лишить США финансовой гегемонии

Китай ввел в обращение цифровой юань. По предположениям обозревателя WSJ, такая форма валюты поставит под угрозу гегемонию США.

Китайский цифрой юань способен действовать как резервная валюта, следовательно, финансовое господство Штатов может оказаться под угрозой.

По словам автора, если Америка не хочет допустить подобного, то ей нужно выработать сильную цифровую национальную валюту.

Несмотря на лидирующую позицию доллара, американскому правительству все же не стоит игнорировать современные цифровые технологии для развития финансовой системы.