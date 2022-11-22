Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
56 минут назад

Названа способная подорвать финансовое господство США валюта

Лера Букина

Гегемонию доллара и США способен подорвать цифровой юань. С таким предупреждением выступил обозреватель The Wall Street Journal Кевин Уорш.

По его мнению, властям Соединенных Штатов следует заняться созданием своей копией китайского цифрового юаня. Важно, чтобы она служила национальным интересам, отметил эксперт.

Кому выплатят самую большую тринадцатую зарплату

Он обратил внимание на то, что КНР успешно конкурирует с США. По словам специалиста, об этом сигнализирует, в частности, запуск цифрового юаня.

Несмотря на крепкие позиции доллара, американским властям стоит правильно оценить силу доллара в нынешних условиях.

Китайская цифровая валюта e-CNY может стать технологической базой для крупнейших переводов между Народным банком КНР, финансовыми фирмами и зарубежными компаниям, пишет обозреватель.

В статье говорится о том, что ФРС и Минфин должны торопиться в противостоянии Китаю, ведь эта страна активно создает новую цифровую денежно-финансовую архитектуру.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о планах Центробанка активно продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля.

Экономика,Кевин Уорш,Эльвира Набиуллина,ФРС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители