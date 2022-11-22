Гегемонию доллара и США способен подорвать цифровой юань. С таким предупреждением выступил обозреватель The Wall Street Journal Кевин Уорш.

По его мнению, властям Соединенных Штатов следует заняться созданием своей копией китайского цифрового юаня. Важно, чтобы она служила национальным интересам, отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что КНР успешно конкурирует с США. По словам специалиста, об этом сигнализирует, в частности, запуск цифрового юаня.

Несмотря на крепкие позиции доллара, американским властям стоит правильно оценить силу доллара в нынешних условиях.

Китайская цифровая валюта e-CNY может стать технологической базой для крупнейших переводов между Народным банком КНР, финансовыми фирмами и зарубежными компаниям, пишет обозреватель.

В статье говорится о том, что ФРС и Минфин должны торопиться в противостоянии Китаю, ведь эта страна активно создает новую цифровую денежно-финансовую архитектуру.