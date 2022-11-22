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46 минут назад

Россия выплатила в рублях купон по евробондам

Лера Букина

Минфин России объявил о выплате в рублях купона по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Минфин выполнил платеж в рублях по купону евробондов
Фото: ТАССТАСС

Ведомство отметило, что Национальным расчетным депозитарием (НРД) были получены денежные средства для того, чтобы выплатить купонный доход по выпускам в общей сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро).

Это означает, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации были исполнены в полном объеме, подчеркивает министерство.

Согласно указу президента, Минфин РФ перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, который предполагает выплаты в рублях.

В конце октября РБК сообщал, что российские компании приступили к обмену евробондов, выплаты по которым заморожены в иностранных депозитариях, на замещающие облигации.

Экономика,Минфин России,
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