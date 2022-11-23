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30 минут назад

Bloomberg назвал обсуждаемый ЕС уровень потолка цен на российскую нефть

ТАССиещё 9

Евросоюз в координации с Группой семи рассматривает возможность введения потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Назван обсуждаемый ЕС уровень потолка цен на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

По их данным, послы стран ЕС 23 ноября обсудят предельный уровень цен и создание механизма для контроля. В случае консенсуса Евросоюз и "семерка" могут озвучить свое решение до конца дня.

Как отмечает агентство, этот уровень сильно превышает размер затрат России на добычу и ту цену, которую предлагали некоторые страны. Такой уровень соответствует среднему историческому показателю цены за баррель, указывает Bloomberg.

Решение о потолке цен в ЕС должно приниматься единогласно. Ряд дипломатов заявили агентству, что уровень в $65-70 слишком высок.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что Россия не планирует поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу.

Экономика,Цена на нефть,Александр Новак,ЕС,
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