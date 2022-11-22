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51 минуту назад

Россия сократила производство стали

Lenta.ru

В октябре текущего года в России было произведено 5,8 миллиона тонн стали, что на 11,5 процента меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Выпуск металла в стране сократился на 6,6 процента (до 60,4 миллиона тонн) с января по октябрь, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (WSA).

Россия сократила производство стали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Параллельно крупнейший производитель стали в мире — Китай — в октябре нарастил выпуск стали на 11 процентов, до 79,8 миллиона тонн. Следующая за КНР Индия также увеличила производство на 2,7 процента, реализовав 10,5 миллиона тонн металла. Входящие в топ-5 основных производителей стали в мире — Япония и США — снизили производство на 10,6 процента (до 7,3 миллиона тонн) и на 8,9 процента (до 6,7 миллиона тонн) соответственно.

В целом положительная тенденция характерна для стран Азии и Океании, в то время как негативный тренд отмечается в странах Евросоюза, Северной и Южной Америки. В общей сложности в октябре 2022 года мировое производство стали в 64 странах, входящих в WSA, составило 147,3 миллиона тонн, не изменившись с октября прошлого года.

В начале августа стало известно, что в проекте стратегии развития металлургической промышленности в России до 2030 года, разработанной Минпромторгом, отрасли отводится на восстановление не менее восьми лет — достигнуть уровня 2020 года она должна к 2030-му.

Экономика,Минпромторг,ЕС,
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