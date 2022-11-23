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46 минут назад

Экономист предсказал новый кризис в 2023 году

Lenta.ru

Экономист Никита Масленников заявил, что в 2023 году человечество может встретиться с новым экономическим кризисом. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Экономист предсказал новый кризис в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Масленников прогнозировал новый экономический кризис в 2023 году и заявил, что справиться с ним поможет опыт преодоления аналогичных проблем в 2008 и 2009 годах.

«Придется включать те же защитные механизмы для населения, которые применялись в кризис 2008—2009 годов. Собственно говоря, тогда первым делом была проиндексирована пенсия. Кроме того, пандемийная история показала, что достаточно эффективно работают такие локальные меры, как разовые поддержки населения», — сообщил он.

Экономика,Никита Масленников,
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