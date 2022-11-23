Экономист предсказал новый кризис в 2023 году

«Придется включать те же защитные механизмы для населения, которые применялись в кризис 2008—2009 годов. Собственно говоря, тогда первым делом была проиндексирована пенсия. Кроме того, пандемийная история показала, что достаточно эффективно работают такие локальные меры, как разовые поддержки населения», — сообщил он.