Экономист предсказал новый кризис в 2023 году

Экономист Никита Масленников заявил, что в 2023 году человечество может встретиться с новым экономическим кризисом. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.
Масленников прогнозировал новый экономический кризис в 2023 году и заявил, что справиться с ним поможет опыт преодоления аналогичных проблем в 2008 и 2009 годах.
«Придется включать те же защитные механизмы для населения, которые применялись в кризис 2008—2009 годов. Собственно говоря, тогда первым делом была проиндексирована пенсия. Кроме того, пандемийная история показала, что достаточно эффективно работают такие локальные меры, как разовые поддержки населения», — сообщил он.