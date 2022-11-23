США разрешили поставлять российскую нефть в ряд стран ЕС

Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер, о которых Вашингтон объявил во вторник.

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"Все транзакции, запрещенные решением [Минфина США] от 21 ноября 2022 года <...>, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС <...> от 3 июня 2022 года, разрешены", - говорится в лицензии, распространенной американским Минфином.

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Как пояснили в ведомстве, данная лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными Соединенными Штатами ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями.

В решении Совета ЕС, на которое ссылается Минфин США, речь идет о шестом пакете санкций в отношении РФ, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложен на шесть месяцев, до начала декабря, на нефтепродукты - на восемь, до февраля 2023 года. При этом Брюссель сделал несколько исключений. Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия - до конца 2023 года закупать газойл. Временные исключения из нефтяного эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют никаких жизнеспособных альтернативных опций.

В соответствии с политикой потолка цен на нефть из РФ американским физическим и юридическим лицам с 5 декабря будет разрешено оказывать услуги, связанные со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше лимита, который Вашингтон, другие страны Группы семи, ЕС и Австралия намерены установить позднее. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов.