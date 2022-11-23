«Это шутка»: в ЕС раскритиковали предложенный потолок цен на газ

Потолок цен на газ в 275 евро за мегаватт-час (примерно три тысячи долларов за тысяч кубометров), предложенный Еврокомиссией, вряд ли примут - им недовольны и на самом рынке, и в странах ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

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Летом 2022 года оптовые цены на газ в Европе подскочили до рекордного уровня, превысив 300 евро за мегаватт-час (эквивалентно более чем 500 долларам за баррель нефти) после прекращения поставок по «Северному потоку» в Германию.

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Сейчас ЕС пытается ограничить цены на газ, чтобы избежать повторения летнего скачка.

По задумке Еврокомиссии (ЕК), ограничение оптовых цен на уровне в 275 евро за мегаватт-час будет применяться только в том случае, если цены превышают этот уровень в течение двух недель, а также превышают среднюю стоимость СПГ за десять дней более чем на 58 евро за мегаватт-час.

Однако критики назвали этот план практически бесполезным.

«Это шутка, это юмор… Это предложение никому не принесет пользы даже при августовском экстремальном сценарии. Это не потолок», - заявил брюссельский аналитик Симон Тальяптера.

Несколько дипломатов из стран ЕС, поддерживающих потолок цен, заявили Financial Times, что на ограничение в 275 евро их страны не согласны.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал FT, что потолок выше 250 евро за мегаватт-час - «это просто еще один способ убить ограничение».

Как минимум 15 стран ЕС, включая Испанию и Грецию, настаивали на том, чтобы ЕК ввела ограничение, в надежде сохранить низкие цены для потребителей зимой и предотвратить социальные волнения.

При этом в Германии, Нидерландах и Дании скептически относятся к идее рыночного вмешательства: по их мнению, более низкие цены приведут к увеличению потребления газа и заставят трейдеров отправлять его в другие места.

В европейской энергетической бирже ICE выступили против введения любого ценового предела, заявив, что это «приведет к значительному увеличению маржи, что может дестабилизировать рынок».