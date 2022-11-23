«Это шутка»: в ЕС раскритиковали предложенный потолок цен на газ

Потолок цен на газ в 275 евро за мегаватт-час (примерно три тысячи долларов за тысяч кубометров), предложенный Еврокомиссией, вряд ли примут - им недовольны и на самом рынке, и в странах ЕС. Об этом сообщает Financial Times.
Летом 2022 года оптовые цены на газ в Европе подскочили до рекордного уровня, превысив 300 евро за мегаватт-час (эквивалентно более чем 500 долларам за баррель нефти) после прекращения поставок по «Северному потоку» в Германию.
Сейчас ЕС пытается ограничить цены на газ, чтобы избежать повторения летнего скачка.
По задумке Еврокомиссии (ЕК), ограничение оптовых цен на уровне в 275 евро за мегаватт-час будет применяться только в том случае, если цены превышают этот уровень в течение двух недель, а также превышают среднюю стоимость СПГ за десять дней более чем на 58 евро за мегаватт-час.
Однако критики назвали этот план практически бесполезным.
«Это шутка, это юмор… Это предложение никому не принесет пользы даже при августовском экстремальном сценарии. Это не потолок», - заявил брюссельский аналитик Симон Тальяптера.
Несколько дипломатов из стран ЕС, поддерживающих потолок цен, заявили Financial Times, что на ограничение в 275 евро их страны не согласны.
Высокопоставленный дипломат ЕС сказал FT, что потолок выше 250 евро за мегаватт-час - «это просто еще один способ убить ограничение».
Как минимум 15 стран ЕС, включая Испанию и Грецию, настаивали на том, чтобы ЕК ввела ограничение, в надежде сохранить низкие цены для потребителей зимой и предотвратить социальные волнения.
При этом в Германии, Нидерландах и Дании скептически относятся к идее рыночного вмешательства: по их мнению, более низкие цены приведут к увеличению потребления газа и заставят трейдеров отправлять его в другие места.
В европейской энергетической бирже ICE выступили против введения любого ценового предела, заявив, что это «приведет к значительному увеличению маржи, что может дестабилизировать рынок».
Министры энергетики ЕС обсудят потолок цен на газ на экстренном заседании 24 ноября, но мера вряд ли будет принята до новой встречи министров 19 декабря.