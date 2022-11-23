Минфин поддержал законопроект об исламском банкинге

"Мы поддерживаем. <...> Там есть отзывы со стороны трех ведомств, мы сейчас их сводим, надеюсь, в ближайшее время отзыв будет внесен (в Госдуму - прим. ТАСС)", - сказал Моисеев.

Проект закона о пилотировании исламского банкинга в ряде регионов России был внесен в Госдуму в сентябре этого года. Ранее сообщалось, что в пилотном проекте по реализации исламского банкинга будут участвовать Дагестан, Чечня, а также Башкирия и Татарстан.