ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП

Возможность трансграничных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) реализована с июля этого года, сейчас к этой услуге подключены 12 иностранных банков из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщил на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко.

"С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранных банков - косвенных участников. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана", - сказал он.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК - операционным платежным и клиринговым центром. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.