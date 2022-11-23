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20 минут назад

США не оставили лазеек для обхода потолка цен на российскую нефть

Мария Иванова

Замглавы Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев считает, что США постарались не оставить лазеек, позволяющих обойти ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

США закрыли лазейки для обхода потолка цен на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

В ближайшее время США и другие страны G7 должны согласовать уровень потолка цен на российскую нефть.

По последним данным The Wall Street Journal, речь идет об ограничении в 60-70 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть себе в ущерб.

В России нашли способ обойти потолок цен на нефть

23 ноября Минфин США опубликовал несколько документов, посвященных реализации ценового потолка.

Как отметил Белогорьев, из документа следует, что США намерены отслеживать стоимость услуг, сопутствующих морской транспортировке российской нефти, - фрахт, страхование и другие. В Вашингтоне подчеркнули, что цены на эти услуги не должны превышать рыночного уровня.

«Завышение этой стоимости является, пожалуй, самым простым способом обхода правила «предельной цены», - объяснил эксперт.

Потолок цен не будет касаться нефти, прошедшей значительную обработку за пределами России, и нефти, доставка которой не связана с морским транспортом.

«При этом, даже если нефть много раз будет выгружаться и загружаться в разных портах, «предельная цена» на нее продолжит действовать, пока продолжаются ее морские перевозки. То есть смена собственника или танкера ничего не изменят», - отметил Белогорьев.

Кроме того, простое смешение российской нефти с какой-либо другой нефтью не будет считаться значительной обработкой. На такой продукт также будет распространяться ценовой потолок.

«Это закрывает одну из важных потенциальных лазеек, но сам этот пункт прописан поверхностно и оставляет широкий просмотр для интерпретаций», - заключил эксперт.

Экономика,Владимир Путин,Казначейство США,
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