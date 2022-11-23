США закрыли лазейки для обхода потолка цен на российскую нефть

Замглавы Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев считает, что США постарались не оставить лазеек, позволяющих обойти ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ближайшее время США и другие страны G7 должны согласовать уровень потолка цен на российскую нефть.

По последним данным The Wall Street Journal, речь идет об ограничении в 60-70 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть себе в ущерб.

23 ноября Минфин США опубликовал несколько документов, посвященных реализации ценового потолка.

Как отметил Белогорьев, из документа следует, что США намерены отслеживать стоимость услуг, сопутствующих морской транспортировке российской нефти, - фрахт, страхование и другие. В Вашингтоне подчеркнули, что цены на эти услуги не должны превышать рыночного уровня.

«Завышение этой стоимости является, пожалуй, самым простым способом обхода правила «предельной цены», - объяснил эксперт.

Потолок цен не будет касаться нефти, прошедшей значительную обработку за пределами России, и нефти, доставка которой не связана с морским транспортом.

«При этом, даже если нефть много раз будет выгружаться и загружаться в разных портах, «предельная цена» на нее продолжит действовать, пока продолжаются ее морские перевозки. То есть смена собственника или танкера ничего не изменят», - отметил Белогорьев.

Кроме того, простое смешение российской нефти с какой-либо другой нефтью не будет считаться значительной обработкой. На такой продукт также будет распространяться ценовой потолок.