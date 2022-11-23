ЕС полностью заместил выбывший российский газ

До этого в докладе Еврокомиссии сообщалось, что в январе-августе суммарный объем импорта газа из России, включая СПГ, сократился на 39 миллиардов кубометров. Вместе с тем поставки СПГ из США почти на 80% превысили уровень за весь прошлый год и составили 39 миллиардов кубометров. Также подчеркивалось, что импорт СПГ не из России увеличился на 28 миллиардов кубометров, а импорт трубопроводного газа не из России — на 17 миллиардов кубометров.