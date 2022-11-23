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49 минут назад

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Лера Букина

Евросоюзу удалось полностью заместить выбывший российский газ поставками СПГ и трубопроводным газом из других источников. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе пленарной сессии Европарламента, передает РИА Новости.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она подчеркнула, что эти источники являются надежными.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что первые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) должны быть введены в эксплуатацию в Северной Германии через несколько недель.

Накануне в Совете директоров «Газпрома» заявили, что европейские страны своими действиями дестабилизировали мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, там отметили, что Европа пошатнула мировую энергетическую безопасность.

До этого в докладе Еврокомиссии сообщалось, что в январе-августе суммарный объем импорта газа из России, включая СПГ, сократился на 39 миллиардов кубометров. Вместе с тем поставки СПГ из США почти на 80% превысили уровень за весь прошлый год и составили 39 миллиардов кубометров. Также подчеркивалось, что импорт СПГ не из России увеличился на 28 миллиардов кубометров, а импорт трубопроводного газа не из России — на 17 миллиардов кубометров.

Экономика,Олаф Шольц,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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