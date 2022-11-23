ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Евросоюзу удалось полностью заместить выбывший российский газ поставками СПГ и трубопроводным газом из других источников. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе пленарной сессии Европарламента, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что эти источники являются надежными.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что первые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) должны быть введены в эксплуатацию в Северной Германии через несколько недель.
Накануне в Совете директоров «Газпрома» заявили, что европейские страны своими действиями дестабилизировали мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, там отметили, что Европа пошатнула мировую энергетическую безопасность.
До этого в докладе Еврокомиссии сообщалось, что в январе-августе суммарный объем импорта газа из России, включая СПГ, сократился на 39 миллиардов кубометров. Вместе с тем поставки СПГ из США почти на 80% превысили уровень за весь прошлый год и составили 39 миллиардов кубометров. Также подчеркивалось, что импорт СПГ не из России увеличился на 28 миллиардов кубометров, а импорт трубопроводного газа не из России — на 17 миллиардов кубометров.