Путин продлил валютное регулирование до конца 2023 года

Экономические меры, направленные на финансовую стабилизацию валютного регулирования, продлены до 31 декабря 2023 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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Изначально документ рассчитывался сроком до 31 декабря 2022 года, глава государства своим указом продлил его действие до конца следующего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, российским юридическим и физическим лицам было запрещено до конца года оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а Центробанк был наделен полномочиями определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физлицам.