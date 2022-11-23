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57 минут назад

Путин продлил валютное регулирование до конца 2023 года

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Экономические меры, направленные на финансовую стабилизацию валютного регулирования, продлены до 31 декабря 2023 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Путин продлил валютное регулирование до конца 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально документ рассчитывался сроком до 31 декабря 2022 года, глава государства своим указом продлил его действие до конца следующего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, российским юридическим и физическим лицам было запрещено до конца года оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а Центробанк был наделен полномочиями определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физлицам.

В марте 2022 года президент издал указы о специальных мерах в экономике. Один из документов касался дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования.

Экономика,Владимир Путин,
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