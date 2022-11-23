Путин продлил валютное регулирование до конца 2023 года

Экономические меры, направленные на финансовую стабилизацию валютного регулирования, продлены до 31 декабря 2023 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Изначально документ рассчитывался сроком до 31 декабря 2022 года, глава государства своим указом продлил его действие до конца следующего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, российским юридическим и физическим лицам было запрещено до конца года оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а Центробанк был наделен полномочиями определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физлицам.
В марте 2022 года президент издал указы о специальных мерах в экономике. Один из документов касался дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования.