В России резко выросло производство компьютеров и одежды

В России промышленное производство в октябре текущего года перешло к резкому росту — на 5,3%, при этом в годовом выражении этот показатель снизился на 2,6%. Темпы спада замедлились относительно сентября. Объёмы промышленного выпуска сократились на 3,1%, что стало хужши показателем за два года, пишет РБК.

Фото: Swen Pfoertner/Reuters Swen Pfoertner/Reuters

По результат десяти месяцев промышленный выпуск находится в символическом плюсе — на 0,1% — к тому же периоду прошлого года. Отмечается, что максимально выросло производство компьютеров, их комплектующих и периферии, а также электронных и оптических изделий (на 18,3% в годовом выражении). Объем производства одежды увеличился на 11,9%, выпуск готовых металлических изделий — на 4,7%. В Минпромторге не ожидают дальнейшего снижения несырьевого неэнергетического экспорта.