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1 час назад

В России резко выросло производство компьютеров и одежды

Газета.Ru

В России промышленное производство в октябре текущего года перешло к резкому росту — на 5,3%, при этом в годовом выражении этот показатель снизился на 2,6%. Темпы спада замедлились относительно сентября. Объёмы промышленного выпуска сократились на 3,1%, что стало хужши показателем за два года, пишет РБК.

В России резко выросло производство компьютеров и одежды
Фото: Swen Pfoertner/ReutersSwen Pfoertner/Reuters

По результат десяти месяцев промышленный выпуск находится в символическом плюсе — на 0,1% — к тому же периоду прошлого года. Отмечается, что максимально выросло производство компьютеров, их комплектующих и периферии, а также электронных и оптических изделий (на 18,3% в годовом выражении). Объем производства одежды увеличился на 11,9%, выпуск готовых металлических изделий — на 4,7%. В Минпромторге не ожидают дальнейшего снижения несырьевого неэнергетического экспорта.

Объем промышленного производства, указал он, снизился на 3-4% на фоне "реструктуризации в пользу оборонки". При этом, подчеркнул Осьмаков, российская экономика адаптируется к новым условиям, а промышленность страны "ищет новые точки роста в новых проектах".

Экономика,Минпромторг,
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