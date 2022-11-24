Польша выразила недовольство из-за потолка цен на газ из России

Большинство стран ЕС выступают за введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов США за баррель, при этом Варшава настаивает на 30 долларах. Об этом со ссылкой на четырех дипломатов пишет газета Politico.
Ранее Еврокомиссия предложила установить лимит цен на нефть РФ на уровне 65 долларов за баррель, но Польша и страны Прибалтики посчитали его «слишком щедрым». Еще часть стран, в том числе Греция и Мальта, заявили о нежелании «опускать его ниже 70 долларов», верхней границы диапазона, предложенного ЕК.
По словам источников Politico в дипломатических кругах, в ходе переговоров большинство стран ЕС согласились с введением предельной цены на нефть из России в диапазоне 65-70 долларов за баррель.
«За исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель», - пишет издание со ссылкой на четырех дипломатов.
Варшава также рассчитывает увязать введение ограничений цен на российскую нефть с девятым пакетом санкций против России. При этом Венгрия заявила, что выступает против потолка цен на нефть.
Представители стран ЕС планируют продолжить переговоры.