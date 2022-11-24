Польша выразила недовольство из-за потолка цен на газ из России

Большинство стран ЕС выступают за введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов США за баррель, при этом Варшава настаивает на 30 долларах. Об этом со ссылкой на четырех дипломатов пишет газета Politico.

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Ранее Еврокомиссия предложила установить лимит цен на нефть РФ на уровне 65 долларов за баррель, но Польша и страны Прибалтики посчитали его «слишком щедрым». Еще часть стран, в том числе Греция и Мальта, заявили о нежелании «опускать его ниже 70 долларов», верхней границы диапазона, предложенного ЕК.

По словам источников Politico в дипломатических кругах, в ходе переговоров большинство стран ЕС согласились с введением предельной цены на нефть из России в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

«За исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель», - пишет издание со ссылкой на четырех дипломатов.

Варшава также рассчитывает увязать введение ограничений цен на российскую нефть с девятым пакетом санкций против России. При этом Венгрия заявила, что выступает против потолка цен на нефть.