Россия пригрозила остановить поставку нефти в ряд стран

Россия отказывается поставлять нефть в страны, которые присоединятся к введению потолка цен на российскую нефть. С таким предупреждением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она обратила внимание на то, что власти страны много раз негативно высказывались о данной инициативе. Глава ведомства назвала данную меру антирыночной. По ее словам, потолок цен негативным образом отразится на цепочках поставок, а также несет риски существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках.
В этой связи, как указала Захарова, Россия не собирается осуществлять поставки нефти «в страны, которые присоединятся к картелю покупателей».
Она указала на то, что не только Россия выступает против этой меры. Не одобряют ее «многие нефтедобывающие страны», подчеркнула Захарова.
Ранее агентство Reuters сообщило, что введение западными странами предельной стоимости нефти из России практически никак не отразится на доходах государства в краткосрочной перспективе. Речь идет об уровне в $65-70 за баррель. Как отмечается, влияние будет не таким большим в связи с тем, что клиенты из Азии сейчас приобретают нефть по аналогичной цене.