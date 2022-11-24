Россия пригрозила остановить поставку нефти в ряд стран

Россия отказывается поставлять нефть в страны, которые присоединятся к введению потолка цен на российскую нефть. С таким предупреждением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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Она обратила внимание на то, что власти страны много раз негативно высказывались о данной инициативе. Глава ведомства назвала данную меру антирыночной. По ее словам, потолок цен негативным образом отразится на цепочках поставок, а также несет риски существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках.

В этой связи, как указала Захарова, Россия не собирается осуществлять поставки нефти «в страны, которые присоединятся к картелю покупателей».

Она указала на то, что не только Россия выступает против этой меры. Не одобряют ее «многие нефтедобывающие страны», подчеркнула Захарова.