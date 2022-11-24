СМИ: ЕС согласовал новый механизм закупок газа

Министрам энергетики стран Евросоюза удалось предварительно согласовать обновленный механизм совместных закупок газа для наполнения хранилищ региона к зиме 2023-2024 годов. Об этом заявил журналистам источник в ЕС, передает РИА Новости.
В четверг состоялось внеочередное заседание министров. Отмечается, что на 13 декабря запланирована очередная встреча сторон. На ней также обсудят механизм и предварительно согласуют ограничения по ценам на газ.
Подчеркивается, что новая схема совместных закупок газа для ЕС - часть предложений Еврокомиссии о большей солидарности в энергетической сфере на континенте.
Механизм корректировки рынка разработали для ограничений чрезмерных всплесков цен на «голубое топливо» по индексу основного европейского хаба TTF.
Ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что Европа негативно восприняла предложение об установлении потолка цен на газ, представленное Еврокомиссией (ЕК).
До этого еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюзу удалось полностью заместить выбывший российский газ поставками СПГ и трубопроводным газом из других источников. Она подчеркнула, что эти источники являются надежными.