СМИ: ЕС согласовал новый механизм закупок газа

Министрам энергетики стран Евросоюза удалось предварительно согласовать обновленный механизм совместных закупок газа для наполнения хранилищ региона к зиме 2023-2024 годов. Об этом заявил журналистам источник в ЕС, передает РИА Новости.

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В четверг состоялось внеочередное заседание министров. Отмечается, что на 13 декабря запланирована очередная встреча сторон. На ней также обсудят механизм и предварительно согласуют ограничения по ценам на газ.

Подчеркивается, что новая схема совместных закупок газа для ЕС - часть предложений Еврокомиссии о большей солидарности в энергетической сфере на континенте.

Механизм корректировки рынка разработали для ограничений чрезмерных всплесков цен на «голубое топливо» по индексу основного европейского хаба TTF.

Ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что Европа негативно восприняла предложение об установлении потолка цен на газ, представленное Еврокомиссией (ЕК).