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1 час назад

Аналитик предупредил о новом скачке доллара

Елена Прошина

Американская валюта может прибавить в цене на фоне экономического спада, вызванного ухудшением геополитической обстановки. Такое заявление сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик предупредил о новом скачке доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт рассказал, что аналитики прогнозируют глобальную рецессию в связи с рекордным уровнем инфляции, подъемом ставок Центральными банками и «нулевой терпимостью» к COVID-19 в Китае. Это спровоцирует массовый уход инвесторов в защитный доллар. Васильев подчеркнул, что подобный расклад также приведет к падению цен на энергоресурсы, а это в свою очередь ослабит курс национальной валюты до 70 рублей за доллар.

Он рекомендовал россиянам часть своих финансовых средств хранить в валюте, желательно объявленных дружественными по отношению к России стран, так как укрепляющие свои позиции евро и доллар все еще «токсичны» из-за угрозы новых западных санкций.

Ранее доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что пенсионерам, получающим пенсию до 8-го числа ежемесячно, переведут выплату за январь следующего 2023 года в конце декабря. Досрочный перевод средств связан с тем, что почтовые отделения и банки не работают в длинные январские праздники, поэтому необходимые операции проводятся заранее.

Экономика,Галина Семенова,Михаил Васильев,Совкомбанк,Почта России,
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