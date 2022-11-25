Аналитик предупредил о новом скачке доллара

Американская валюта может прибавить в цене на фоне экономического спада, вызванного ухудшением геополитической обстановки. Такое заявление сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт рассказал, что аналитики прогнозируют глобальную рецессию в связи с рекордным уровнем инфляции, подъемом ставок Центральными банками и «нулевой терпимостью» к COVID-19 в Китае. Это спровоцирует массовый уход инвесторов в защитный доллар. Васильев подчеркнул, что подобный расклад также приведет к падению цен на энергоресурсы, а это в свою очередь ослабит курс национальной валюты до 70 рублей за доллар.
Он рекомендовал россиянам часть своих финансовых средств хранить в валюте, желательно объявленных дружественными по отношению к России стран, так как укрепляющие свои позиции евро и доллар все еще «токсичны» из-за угрозы новых западных санкций.
Ранее доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что пенсионерам, получающим пенсию до 8-го числа ежемесячно, переведут выплату за январь следующего 2023 года в конце декабря. Досрочный перевод средств связан с тем, что почтовые отделения и банки не работают в длинные январские праздники, поэтому необходимые операции проводятся заранее.