Аналитик предупредил о новом скачке доллара

Американская валюта может прибавить в цене на фоне экономического спада, вызванного ухудшением геополитической обстановки. Такое заявление сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт рассказал, что аналитики прогнозируют глобальную рецессию в связи с рекордным уровнем инфляции, подъемом ставок Центральными банками и «нулевой терпимостью» к COVID-19 в Китае. Это спровоцирует массовый уход инвесторов в защитный доллар. Васильев подчеркнул, что подобный расклад также приведет к падению цен на энергоресурсы, а это в свою очередь ослабит курс национальной валюты до 70 рублей за доллар.

Он рекомендовал россиянам часть своих финансовых средств хранить в валюте, желательно объявленных дружественными по отношению к России стран, так как укрепляющие свои позиции евро и доллар все еще «токсичны» из-за угрозы новых западных санкций.