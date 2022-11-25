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58 минут назад

Стол на День благодарения в США подорожал на 20% из-за инфляции и вспышки птичьего гриппа

ТАСС

Расходы на праздничный стол ко Дню Благодарения в США выросли на 20%, или $10,74, по сравнению с 2021 годом из-за сильной инфляции и крупнейшей в истории страны вспышки птичьего гриппа. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Стол на День благодарения в США подорожал на 20%
Фото: UnsplashUnsplash

По информации американского Минсельхоза, в 2022 году уже было уничтожено 50,54 млн птиц, что стало новым антирекордом, предыдущий был установлен в 2015 году. Такие большие потери домашней птицы привели к резкому росту цен на мясо индейки и яйца, отмечает агентство.

Кроме того, в США продолжают фиксировать высокий для страны уровень инфляции. 10 ноября Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране выросли по итогам октября на 7,7% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составлял 8,2%.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стали отмечать каждый четвертый четверг ноября.

Самая главная часть празднования - праздничный стол. Основным блюдом является фаршированная индейка с клюквенным сиропом, которую принято подавать с тыквенным или яблочным пирогом, кукурузой, орехами, виноградом и кленовым сиропом.

Экономика,Авраам Линкольн,
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