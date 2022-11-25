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1 час назад

Минфин обсуждает варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

ТАССиещё 4

Министерство финансов РФ прорабатывает возможности обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные активы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Минфин допускает обмен замороженными в ЕС и России активами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом. Непростая ситуация вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения. Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения", - сказал Силуанов.

Он отметил, что это сложная тема. В рамках рассмотрения вариантов ее решения, как указал министр, нужно выверить объем замороженных активов и получить соответствующие подтверждения, чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,
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