Минфин допускает обмен замороженными в ЕС и России активами

Министерство финансов РФ прорабатывает возможности обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные активы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
"В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом. Непростая ситуация вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения. Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения", - сказал Силуанов.
Он отметил, что это сложная тема. В рамках рассмотрения вариантов ее решения, как указал министр, нужно выверить объем замороженных активов и получить соответствующие подтверждения, чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов.