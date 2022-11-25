Польша предложила меры против оставшегося импорта нефти из РФ

Польша на уровне Евросоюза лоббирует меры, которые должны помешать сохраняющемуся после введения санкций импорту нефти из России, пишет Bloomberg.

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Еще в мае Варшава пообещала, что постарается прекратить поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» к концу года, аналогичное обещание сделала и ФРГ, также полагающаяся на эту инфраструктуру. Обе страны надеялись усилить эффект от эмбарго на поставки нефти морским путем, не касающегося трубопроводных поставок и вступающего в силу с 5 декабря. При этом план был в том, что после 5 декабря импортерами нефти по «Дружбе» останутся только Венгрия, Словакия и Чехия (по южной ветке).

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Теперь же Польша настаивает на санкциях против северной ветки (что позволит Варшаве не исполнять существующие контракты с Россией на будущий период по причине форс-мажора), а также и системе пошлин для тех, кто продолжает получать нефть по южной. В Министерстве климата Польши (занимается вопросами энергетики), указали, что Варшава сотрудничает с Германией по вопросу введения санкций в отношении северной ветки «Дружбы» на уровне Европейского союза.

Меры в отношении трубопровода при этом потребуют единодушия на уровне ЕС, чему может воспротивиться Венгрия. Однако для решения по поводу пошлин достаточно квалифицированного большинства при одобрении на уровне властей государств. Рассматриваются и другие инструменты давления, вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС в середине декабря.

Санкции в отношении «Дружбы» нужны Варшаве для того, чтобы избежать выплат неустоек, объяснял министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. При этом в середине ноября стало известно, что польская компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение трех миллионов тонн российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году.