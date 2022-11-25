Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Польша предложила меры против оставшегося импорта нефти из России

Lenta.ru

Польша на уровне Евросоюза лоббирует меры, которые должны помешать сохраняющемуся после введения санкций импорту нефти из России, пишет Bloomberg.

Польша предложила меры против оставшегося импорта нефти из РФ
Фото: ТАССТАСС

Еще в мае Варшава пообещала, что постарается прекратить поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» к концу года, аналогичное обещание сделала и ФРГ, также полагающаяся на эту инфраструктуру. Обе страны надеялись усилить эффект от эмбарго на поставки нефти морским путем, не касающегося трубопроводных поставок и вступающего в силу с 5 декабря. При этом план был в том, что после 5 декабря импортерами нефти по «Дружбе» останутся только Венгрия, Словакия и Чехия (по южной ветке).

Видео дня

Теперь же Польша настаивает на санкциях против северной ветки (что позволит Варшаве не исполнять существующие контракты с Россией на будущий период по причине форс-мажора), а также и системе пошлин для тех, кто продолжает получать нефть по южной. В Министерстве климата Польши (занимается вопросами энергетики), указали, что Варшава сотрудничает с Германией по вопросу введения санкций в отношении северной ветки «Дружбы» на уровне Европейского союза.

Меры в отношении трубопровода при этом потребуют единодушия на уровне ЕС, чему может воспротивиться Венгрия. Однако для решения по поводу пошлин достаточно квалифицированного большинства при одобрении на уровне властей государств. Рассматриваются и другие инструменты давления, вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС в середине декабря.

Санкции в отношении «Дружбы» нужны Варшаве для того, чтобы избежать выплат неустоек, объяснял министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. При этом в середине ноября стало известно, что польская компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение трех миллионов тонн российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году.

Предприятие подчеркивает, что переданный российской стороне запрос «представляет собой техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов [на поставку нефти из России], которые все еще являются обязывающими для PKN Orlen». Там утверждают, что процедура «представляет собой исключительно бронирование потенциальной пропускной способности» нефтепровода.

Экономика,Збигнев Рау,Транснефть,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители