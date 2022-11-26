США разрешили Chevron импортировать нефть из Венесуэлы

Американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, сообщает американский Минфин.

Фото: Chevron Chevron

«Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведённых совместными предприятиями Chevron», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о совместных предприятиях Chevron и венесуэльской компании PDVSA.

Выписанная на полгода лицензия не позволяет платить налоги венесуэльскому правительству.