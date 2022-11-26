Кому выгоден лимит цен на российскую нефть

Введение ограничения цен на российскую нефть навредит как России, так и Евросоюзу, и будет выгодно только Соединенным Штатам. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

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По словам профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, Европа все больше понимает, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Соединенных Штатов, из-за чего разногласия по вопросу ограничений цен в европейских странах издание называет "предсказуемыми".

Он также отметил, что введение лимита цен на российскую нефть навредит не только Евросоюзу, который уже столкнулся с энергетическим кризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что европейские дипломаты приостановили переговоры об ограничении цен на российскую нефть и отложили их до 28 ноября, так как Польша и страны Балтии выразили несогласие с предложением ограничить цену на уровне $65 за баррель.