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1 час назад

Global Times: лимит цен на российскую нефть выгоден лишь только США

Газета.Ru

Введение ограничения цен на российскую нефть навредит как России, так и Евросоюзу, и будет выгодно только Соединенным Штатам. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Кому выгоден лимит цен на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

По словам профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, Европа все больше понимает, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Соединенных Штатов, из-за чего разногласия по вопросу ограничений цен в европейских странах издание называет "предсказуемыми".

Он также отметил, что введение лимита цен на российскую нефть навредит не только Евросоюзу, который уже столкнулся с энергетическим кризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что европейские дипломаты приостановили переговоры об ограничении цен на российскую нефть и отложили их до 28 ноября, так как Польша и страны Балтии выразили несогласие с предложением ограничить цену на уровне $65 за баррель.

Ранее глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа считал, что введение лимита цен на российскую нефть спровоцирует сильнейший дисбаланс на топливном рынке, из-за чего такая мера "бумерангом ударит" по тем, кто ее предпримет. В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов - 5 февраля.

Экономика,ЕС,
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