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1 час назад

Замглавы МАГАТЭ назвал Россию лидером в развитии атомной энергетики

Майк Габриелян

Россия стала мировым лидером в развитии атомной энергетики благодаря передовым технологиям. Об этом заявил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков, передает РИА Новости.

Замглавы МАГАТЭ назвал Россию лидером в развитии атомной энергетики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На форуме «АТОМЭКСПО» в Сочи журналисты спросили у него, почему США уступили России в области экспорта ядерных реакторов.

«У России идёт продвижение, и у Китая тоже, поскольку руководство стран заинтересовано в этом», - сказал энергетик.

По его словам, на начальном этапе инвестиции в атомную энергетику очень большие. Они окупаются примерно за 20 лет и дают прибыль. Однако частные компании и банки редко вкладываются в такое строительство, необходимо государственное регулирование.

«Поэтому Россия – впереди планеты всей», - подчеркнул Чудаков.

Он добавил, что у РФ есть высокие технологии в данной сфере, страна является лидером по строительству малых модульных реакторов. Они востребованы для небольших стран и изолированных территорий.

В частности построена плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» с двумя реакторами КЛТ-40 и с реакторами «Ритм». Ее разместят на Чукотке, планируется и поставка на экспорт. Российский атомный ледокольный флот обеспечивает Северный морской путь.

Также Россия является лидером в малых модульных реакторах. МАГАТЭ каждые два года публикует данные о малых реакторах. Сейчас существует около 80 проектов в двадцати странах, и это только вендоры-поставщики.

«Но это на бумаге. А реально, в металле, пока сделали только Россия и Китай, на подходе и Аргентина с её КАРЕМ-25», - пояснил Чудаков.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия перехватила мировое лидерство у США на коммерческих рынках ядерных реакторов.

Экономика,Рафаэль Гросси,Михаил Чудаков,МАГАТЭ,
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