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1 час назад

Junge Welt: ФРГ ведет "деликатные переговоры" о диверсификации поставок нефти

Газета.Ruиещё 2

Германия ведет "деликатные переговоры" о диверсификации поставок нефти на фоне возможного фактического эмбарго на поставки нефти из России - в частности, в ФРГ ждут делегацию из Казахстана, сообщает газета Junge Welt.

Junge Welt: ФРГ ведет "деликатные переговоры" о диверсификации поставок нефти
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что речь идет об обеспечении ресурсов для работы нефтеперерабатывающего завода в Шведте, в федеральной земле Бранденбург - раньше этот НПЗ получал сырье из России по нефтепроводу "Дружба". Без стабильной работы этого НПЗ осложнится ситуация в Бранденбурге и непосредственно столице страны, Берлине.

"Рассматриваются все возможности, и в ближайшее время в Минэкономики ожидается делегация из Казахстана", - заявил парламентский статс-секретарь министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэль Кельнер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия запретит продажу своей нефти странам, которые ввели потолок цен

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