Junge Welt: ФРГ ведет "деликатные переговоры" о диверсификации поставок нефти

Германия ведет "деликатные переговоры" о диверсификации поставок нефти на фоне возможного фактического эмбарго на поставки нефти из России - в частности, в ФРГ ждут делегацию из Казахстана, сообщает газета Junge Welt.

Отмечается, что речь идет об обеспечении ресурсов для работы нефтеперерабатывающего завода в Шведте, в федеральной земле Бранденбург - раньше этот НПЗ получал сырье из России по нефтепроводу "Дружба". Без стабильной работы этого НПЗ осложнится ситуация в Бранденбурге и непосредственно столице страны, Берлине.