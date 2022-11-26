Спрогнозирована продолжительность кризиса в экономике России

Экономический кризис в России продлится примерно полтора года. Такой прогноз дал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, передает РИА Новости.
«По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года», - сказал он.
Эксперт заявил, что отсчет кризиса начался со второго квартала 2022 года. Но спад произошел не в одночасье, кризисная ситуация развивалась плавно.
«Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли», - сказал он.
Кроме того, по его словам, кризис затормозила и политика, проводимая правительством.
Широв считает, что сейчас Россия переживает «пиковый период кризиса». Выход из него будет плавным, без социально-экономических катаклизмов – резкого роста безработицы и падения доходов населения.
Ранее стало известно, что объем инвестиций в коммерческую недвижимость России растет на фоне неопределенности и кризиса.