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1 час назад

Сколько продлится экономический кризис в России

Майк Габриелян

Экономический кризис в России продлится примерно полтора года. Такой прогноз дал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, передает РИА Новости.

Спрогнозирована продолжительность кризиса в экономике России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года», - сказал он.

Эксперт заявил, что отсчет кризиса начался со второго квартала 2022 года. Но спад произошел не в одночасье, кризисная ситуация развивалась плавно.

«Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли», - сказал он.

Кроме того, по его словам, кризис затормозила и политика, проводимая правительством.

Оценено влияние санкций на Россию и Европу

Широв считает, что сейчас Россия переживает «пиковый период кризиса». Выход из него будет плавным, без социально-экономических катаклизмов – резкого роста безработицы и падения доходов населения.

Ранее стало известно, что объем инвестиций в коммерческую недвижимость России растет на фоне неопределенности и кризиса.

Экономика,Александр Широв,РАН,
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