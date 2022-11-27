Фарерские острова продлили соглашение о рыболовстве с Россией

Власти Фарерских островов приняли решение заключить новое соглашение о квотах на вылов рыбы с Россией, передает ТАСС со ссылкой на датское информагентство «Ритсаус бюро».

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Договор существует с 1977 года и пересматривается каждый год. Его продлили, несмотря на возражения со стороны Дании и Евросоюза.

По словам министра рыболовства региона Арни Сколе, которого цитируют местные СМИ, договор — это забота о рыбных запасах, занятости и выживании небольших рыбацких общин. Документ, по его словам, имеет большое экономическое значение для Фарерских островов.