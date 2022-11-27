Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Фарерские острова продлили соглашение о рыболовстве с Россией

BFM.RUиещё 2

Власти Фарерских островов приняли решение заключить новое соглашение о квотах на вылов рыбы с Россией, передает ТАСС со ссылкой на датское информагентство «Ритсаус бюро».

Фарерские острова продлили соглашение о рыболовстве с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Договор существует с 1977 года и пересматривается каждый год. Его продлили, несмотря на возражения со стороны Дании и Евросоюза.

По словам министра рыболовства региона Арни Сколе, которого цитируют местные СМИ, договор — это забота о рыбных запасах, занятости и выживании небольших рыбацких общин. Документ, по его словам, имеет большое экономическое значение для Фарерских островов.

Соглашение означает, что Фарерские острова получат квоту на вылов трески, камбалы, креветок и и пикши в Баренцевом море. Россияне смогут ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители