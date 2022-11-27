Фарерские острова продлили соглашение о рыболовстве с Россией

Власти Фарерских островов приняли решение заключить новое соглашение о квотах на вылов рыбы с Россией, передает ТАСС со ссылкой на датское информагентство «Ритсаус бюро».
Договор существует с 1977 года и пересматривается каждый год. Его продлили, несмотря на возражения со стороны Дании и Евросоюза.
По словам министра рыболовства региона Арни Сколе, которого цитируют местные СМИ, договор — это забота о рыбных запасах, занятости и выживании небольших рыбацких общин. Документ, по его словам, имеет большое экономическое значение для Фарерских островов.
Соглашение означает, что Фарерские острова получат квоту на вылов трески, камбалы, креветок и и пикши в Баренцевом море. Россияне смогут ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.