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17 минут назад

Американцы во время "черной пятницы" потратили на покупки в интернете рекордные $9 млрд

ТАССиещё 1

Потребители в США потратили во время "черной пятницы" после Дня благодарения в этом году $9,12 млрд на покупки в интернете, что является рекордным показателем. Об этом в субботу сообщил телеканал CNBC.

Американцы в "черную пятницу" потратили в интернете рекордные $9 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что общие онлайн-продажи в этот день выросли на 2,3% в годовом исчислении, особенно это заметно в секторе электроники: онлайн-продажи этой продукции выросли на 221% по сравнению со средним показателем в октябре. Еще одной популярной категорией стали игрушки, продажи которых выросли на 285%, а также спортивные тренажеры - 218%.

Однако многие покупатели приняли предложение оплаты в рассрочку по причине роста цен и инфляции. Количество покупок с такой схемой оплаты увеличилось на 78% по сравнению с прошлой неделей. Телеканал отмечает, что в этом году также было совершено больше заказов со смартфонов, чем в предыдущий год - 48% против 44%.

В пятницу телеканал CNBC со ссылкой на данные аналитического отдела агентства Moody's об инфляции в США в октябре сообщил, что американские домохозяйства в среднем тратят в месяц на $433 больше, чем в прошлом году. При подсчете расходов учитывались розничные цены на продукты, топливо, товары первой необходимости.

Экономика,Moody's,
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