Американцы в "черную пятницу" потратили в интернете рекордные $9 млрд

Потребители в США потратили во время "черной пятницы" после Дня благодарения в этом году $9,12 млрд на покупки в интернете, что является рекордным показателем. Об этом в субботу сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что общие онлайн-продажи в этот день выросли на 2,3% в годовом исчислении, особенно это заметно в секторе электроники: онлайн-продажи этой продукции выросли на 221% по сравнению со средним показателем в октябре. Еще одной популярной категорией стали игрушки, продажи которых выросли на 285%, а также спортивные тренажеры - 218%.

Однако многие покупатели приняли предложение оплаты в рассрочку по причине роста цен и инфляции. Количество покупок с такой схемой оплаты увеличилось на 78% по сравнению с прошлой неделей. Телеканал отмечает, что в этом году также было совершено больше заказов со смартфонов, чем в предыдущий год - 48% против 44%.